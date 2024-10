Vinicius Junior zdradzony jak Lewandowski. Wreszcie się odezwał. Trzy słowa

Vinicius Junior od pewnego momentu wydawał się murowanym kandydatem do zwycięstwa w tegorocznym plebiscycie "France Football". W poniedziałek wczesnym popołudniem stało się jednak jasne, że to nie on odbierze Złotą Piłkę. W ten sposób przeżył największe rozczarowanie w dotychczasowej karierze. Długo milczał. Pierwsze słowa w sieci zamieścił dopiero po wsparciu, jakiego udzielił mu niedawny kolega z zespołu Toni Kroos.