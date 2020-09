Były piłkarz Wisły Kraków Zdenek Ondraszek ma być kluczowym wzmocnieniem słabo prezentującej się Viktorii Pilzno. Czeskie media nie mają co do tego wątpliwości i wskazują, że jego transfer jest znakiem postawienia na jakość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdenek Ondraszek rozbawił kibiców. Jego filmik podbija sieć. Wideo INTERIA.TV

Zdenek Ondraszek po niespełna półtora roku spędzonym w Ameryce zdecydował się powrócić do Europy. Były napastnik Wisły Kraków zagra w Viktorii Pilzno i dla klubu jest to bardzo dobry ruch. Drużyna Adriana Guli straciła bowiem najskuteczniejszego strzelca poprzedniego sezonu. Michael Krmencik przeszedł do Club Brugge za sześć milionów euro.



Reklama

Napastnik zdobył w poprzednim sezonie 10 bramek, natomiast drugi nominalny atakujący Jean-David Beauguel strzelił sześć goli: - Przybicie Ondraszka jest godne pochwały i nada formacji ofensywnej nowy wymiar. Jest to doświadczony zawodnik, który grał w zagranicznych ligach - można przeczytać w artykule o Ondraszku.



Czech przeszedł do Viktorii z FC Dallas, w którym łącznie zagrał w 25 spotkaniach, podczas których zdobył dziewięć bramek i zaliczył trzy asysty. Do MLS trafił po bardzo dobrym okresie w Wiśle Kraków. Ondraszek strzelił dla "Białej Gwiazdy" 21 goli i w każdym spotkaniu starał się pokazywać charakter.



"Isport" dodaje, że dla ekipy z Pilzna sprowadzenie Ondraszka jest zmianą filozofii. Klub dawno nie kupił 31-letniego zawodnika za taką cenę i może być to znakiem, że Viktoria więcej inwestuje teraz w jakość. Zdecydowanie zabrakło jej w spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów, w którym czeska drużyna przegrała z AZ Alkmaar 1-3.



Europejskie puchary były wcześniej jednym z podstawowych źródeł dochodów Viktorii. Teraz zawodnicy Guli będą rywalizowali w eliminacjach do Ligi Europy z Soenderjysk. Drużyna z Pilzna obecnie zajmuje 8. miejsce w tabeli, a w poprzednim sezonie udało jej się wywalczyć wicemistrzostwo kraju.

Zadaniem Ondraszka będzie tchnięcie w zespół więcej finezji i odmienienie "chłodnego klimatu klubu". Czeski napastnik budził bowiem wcześniej emocje w Ekstraklasie i MLS. FC Dallas w podziękowaniach dla zawodnika zwrócił uwagę na pasję i serce, które zostawił podczas występów w drużynie Luchi Gonzaleza.

Zobacz więcej informacji o transferze Ondraszka



PA