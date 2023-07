Utalentowany Polak opuszcza wielki klub. Zagra w… szóstej lidze

- Jestem niezmiernie zadowolony, że udało nam się go pozyskać. Nie spieszyliśmy się z wyborem odpowiedniego bramkarza, ponieważ to ważna pozycja, którą musieliśmy dobrze obsadzić. Hubert przychodzi do nas z bagażem doświadczeń, bo trenował ze światowej klasy zawodnikami i będzie mógł to pokazać w naszym zespole

~ mówi Scott Davies, menedżer FC Slough Town na oficjalnej stronie klubu.