Urugwaj w finale mistrzostw świata. I to na czyim stadionie!

Argentyńczycy liczyli na triumf także na tym młodzieżowym mundialu, który mogliby dodać do złotego medalu dorosłych mistrzostw świata w Katarze. Nic z tego jednak. Po dobrej postawie w grupie i wyjściu z niej z kompletem zwycięstw nad Uzbekistanem (2:1), Gwatemalą (3:0) i Nową Zelandią (5:0) zespół gospodarzy dał się ograć i wyeliminować Nigerii . Przykra porażka 0:2 zamknęła Argentynie drogę do finału.

Wielki sukces Urugwaju na mundialu

Doszedł do niego za to sąsiad, Urugwaj. To on wykorzystał w pełni fakt, że turniej odebrano Indonezji i przeniesiono do Ameryki Południowej po tym, jak Indonezja odmówiła wpuszczenia na swe terytorium reprezentantów Izraela już na etapie losowania. Uznano to za niedopuszczalny akt antysemickiej dyskryminacji i Indonezja straciła mistrzostwa, a wraz z nimi prawdopodobnie szanse na uzyskanie dorosłego mundialu.