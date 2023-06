Nie udało się Urugwajowi odnieść sukcesu na niedawnym mundialu w Katarze. Co więcej, po dramatycznych ostatnich minutach rozgrywek grupowych Urusi nie wyszli nawet z grupy, a świat zapamiętał łzy zmienionego przedwcześnie Luisa Suareza . Katarski mundial należał do wielkiego rywala Urugwajczyków. Reprezentacja Argentyny triumfowała na nim w pięknym stylu.

Argentyńczycy liczyli na triumf także na tym młodzieżowym mundialu, który mogliby dodać do złotego medalu dorosłych mistrzostw świata w Katarze. Nic z tego jednak. Po dobrej postawie w grupie i wyjściu z niej z kompletem zwycięstw nad Uzbekistanem (2:1), Gwatemalą (3:0) i Nową Zelandią (5:0) zespół gospodarzy dał się ograć i wyeliminować Nigerii . Przykra porażka 0:2 zamknęła Argentynie drogę do finału.

Urugwaj po raz pierwszy mistrzem świata

Argentyna już sześciokrotnie wygrywała mundial U-20. Pod tym względem jest niezrównana w świecie. Urugwaj zwyciężył po raz pierwszy w historii, co wywołało w kraju ekstazę. Ludzie świętowali sukces na ulicach, widząc w nim nowy rozdział urugwajskiej piłki i szansę na przyszłe sukcesy dorosłej reprezentacji. To największy sukces drużyny od mistrzostwa świata w 1950 roku, zatem od 73 lat. Urugwajczykom przypomniał on wspaniałe chwile, jakie przeżywali po dojściu ich zespołu do półfinału mundialu w 2010 roku. Nieduży kraj wciąż jest wielki w futbolu.