Urban grzmi po zwolnieniu z Górnika Zabrze. "Miałem wrażenie, że chcą pokazać swoją siłę"

Jan Urban nie ma wątpliwości. " Forma była bardzo słaba. Miałem wrażenie, że chcą pokazać swoją siłę"

Dodał on również, że jego zdaniem całe zajście to nic innego jak swego rodzaju "manifestacja" ze strony przedstawicieli klubu. "Miałem wrażenie, że panowie chcą pokazać swoją siłę. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, ale jednak nie na 100 procent." - dodaje 62-latek. Od Urbana bije ewidentny żal do władz klubu, którego barwy reprezentował on w latach 1985-1989 oraz w 1998 roku. Wyraźnie czuć to chociażby w wypowiedzi odnośnie do nieprzedłużenia przez niego kontraktu, który zdaniem trenera był tak skonstruowany, aby ten na pewno go odrzucił. Z kolei na pytanie o możliwość pożegnania z kibicami, Urban odpowiedział, że takowa jest w planach, a to ze względu na szacunek do jego osoby, lecz on sam osobiście stracił resztki wiary w "szacunek" jakim darzyć go mają przedstawiciele klubu.