Uraz Bednarka, w Portugalii zawrzało. Porto było wściekłe, są nowe wieści o zdrowiu Polaka
FC Porto ma już na swoim koncie pierwsze trofeum wywalczone w sezonie 26/27 - Superpuchar Portugalii. Świętowanie tego triumfu zmąciła jednak informacja o urazie Jana Bednarka, który wyłapał kontuzję podczas interwencji na nierównej murawie na stadionie w Coimbrze. "Smoki" były wściekłe i złożyły nawet oficjalną skargę dotyczącą stanu boiska, ale na szczęście koniec końców uniknięto najgorszych scenariuszy i Polaka może naprawdę prędko wrócić do pełni sił.
FC Porto jako ligowy mistrz 1 sierpnia podszedł do starcia o Superpuchar Portugalii - i miał tu za rywala naprawdę ciekawą drużynę, bo drugoligowe Torreense, które w maju sensacyjnie sięgnęło po krajowy puchar kosztem lizbońskiego Sportingu.
"Smoki" nie miały tu wcale łatwej przeprawy, bowiem wygrały jedynie 1:0, natomiast najważniejsze było zgarnięcie nowego trofeum do klubowej gabloty. Niestety nie obyło się też bez pewnych strat...
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Jan Bednarek z kontuzją, FC Porto złożyło już skargę. Nagle zwrot akcji ws. Polaka
Mecz został rozegrany na neutralnym terenie w Coimbrze - a stan murawy na stadionie był wręcz fatalny i niestety boleśnie przekonał się o tym Jan Bednarek, który podczas jednej z interwencji na samym początku potyczki wyłapał uraz na nierównym boisku.
Reprezentant Polski pozostał w grze do przerwy, ale potem musiał zostać już zmieniony - a zarząd Porto się najzwyczajniej w świecie wściekł i wystosował potem oficjalną skargę ws. warunków na Estadio Cidade de Coimbra.
Na szczęście jednak wygląda na to, że kontuzja "Bediego" okazała się znaczniej mniej poważna niż to pierwotnie wyglądało. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki", piłkarz, choć naciągnął więzadło poboczne w prawym kolanie, może wrócić do normalnego treningu już w najbliższy czwartek, a w niedzielę być dostępnym na mecz Liga Portugal.
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FC Porto zaczyna sezon ligowy. Pierwszy mecz przeciwko Alverce
W inauguracyjnej kolejce zmagań "Os Dragoes" zmierzą się z Alvercą, która w poprzedniej kampanii skończyła na 11. miejscu w tabeli. Pierwszy gwizdek wybrzmi tu 9 sierpnia o godz. 19.00.
Prędki powrót Bednarka do akcji to także oczywiście świetne wieści dla reprezentacji Polski - ta we wrześniu bowiem zacznie walkę o punkty w Lidze Narodów UEFA, w której zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.