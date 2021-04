Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg) zdobył bramkę w zremisowanym 1:1 (0:1) meczu z Achmatem Grozny w 27. kolejce rosyjskiej ekstraklasy piłkarskiej. 27-letni polski pomocnik ma łącznie cztery trafienia w obecnym sezonie.

Augustyniak, były zawodnik m.in. Widzewa Łódź, Jagiellonii Białystok i Miedzi Legnica, wpisał się na listę strzelców w sobotnim spotkaniu w 58. minucie. Gola dla rywali zdobył Leczi Sadułajew w 11.

Reprezentant Polski oddał strzał zza pola karnego, a pędząca piłka znalazła drogę do siatki. Dla Augustyniaka było to 4. trafienie w tym sezonie. Jak wyliczył portal "Opta" do tej pory pomocnik jest najskuteczniejszym piłkarzem w Rosji, mając na uwadze strzały z dystansu.





Ural Jekaterynburg - Achmat Grozny. Augustyniak z kolejnym golem!

W 16-zespołowej tabeli Ural zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 31 punktów, Achmat jest 10. (36). Prowadzi Zenit St. Petersburg - 55 pkt w 26 meczach.

