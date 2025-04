Co bardziej złośliwi kibice, niepałający sympatią do Realu Madryt wytykali Kylianowi Mbappe, że ten przeniósł się z Paris Saint-Germain do stolicy Hiszpanii po to, aby sięgnąć wreszcie po puchar Ligi Mistrzów. "Królewscy" odpadli jednak w ćwierćfinale po dwumeczu z Arsenalem, podczas gdy paryżanie dalej walczą o trofeum. Znaleźli się w najlepszej czwórce i o awans do finału zmierzą się z "Kanonierami".

