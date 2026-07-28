Reprezentacja Włoch nie zakwalifikowała się w barażach na tegoroczne mistrzostwa świata. "Azzurri" z marzeń zostali odarci przez Bośnię i Hercegowinę. To sprawiło, że z funkcji trenera kadry zrezygnował Gennaro Gattuso. Miało to miejsce w kwietniu i od tamtej pory Włosi byli bez selekcjonera.

Głównym faworytem jeszcze niedawno wydawał się być Andrea Pirlo. Ostatecznie były świetny piłkarz nie otrzymał nominacji, bowiem kontrowersje wywoływał fakt, że ma kontrakt z rosyjską firmą bukmacherską. Sytuację, do jakiej doszło wokół poszukiwania trenera, włoskie media określiły jako totalny chaos.

Reprezentacja Włoch ma nowego selekcjonera. Oficjalnie ogłoszono

We wtorek (28 lipca) ostatecznie władze FIGC wybrały nowego selekcjonera. Został nim Roberto Mancini, który wraca na stanowisko po trzech latach.

Czas naglił i uznałem, że właściwą osobą na stanowisko selekcjonera powinien być Roberto Mancini

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Prezes FIGC przekazał, że razem z Mancinim do kadry narodowej dołączy jako dyrektor techniczny Claudio Ranieri. - Potrzebowałem osoby, z którą mógłbym wspólnie zgodzić się co do wyboru selekcjonera, ponieważ gdyby takiej osoby nie było, moje rozumowanie nie miałoby większego znaczenia. Potrzebna była osoba, która objęłaby funkcję dyrektora technicznego - wyjaśnił prezes federacji. - Tą osobą, z którą wspólnie podjęliśmy tę decyzje, jest Claudio Ranieri. Zaledwie kilka minut temu potwierdził mi, że podejmie się tego zadania i właśnie jedzie z Kalabrii - dodał Malago.

Celem jest awans z drużyną na Euro 2028, a przede wszystkim na mistrzostwa świata 2030. Włosi ostatni raz na największej piłkarskiej imprezie byli obecni w 2014 roku.

61-letni trener pracował z reprezentacją w latach 2018-2023. Wspólnie z drużyną wywalczył mistrzostwo Europy w 2021 roku. Jednakże nie awansował na mundial 2022 i to sprawiło, że odszedł. Później przez rok prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej, a ostatnio szkolił piłkarzy Al-Sadd, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. W połowie czerwca opuścił ten klub. Mancini jako szkoleniowiec wygrywał trzykrotnie ligę włoską z Interem Mediolan. Był także mistrzem Anglii jako trener Manchesteru City.

Oficjalna prezentacja Manciniego i Ranieriego odbędzie się w środę po południu.

Roberto Mancini Noushad Thekkayil AFP

Roberto Mancini AFP

Zdjęcie: Roberto Mancini KENZO TRIBOUILLARD / AFP AFP





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