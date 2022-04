Ukraińskie kluby w europejskich pucharach? UEFA rozważa przyznanie miejsc w fazie grupowej bez eliminacji

Z powodu zbrojnej agresji Rosji na niepodległą Ukrainę runda wiosenna Premier Lihi nie została rozegrana. We wtorek, decyzją przedstawicieli wszystkich klubów walczących o mistrzostwo kraju, zdecydowano się uznać wyniki z pierwszej części sezonu za końcowe.

Tym samym mistrzem Ukrainy został Szachtar Donieck, który po 18. kolejkach miał dwa punkty przewagi nad Dynamem Kijów. Oba kluby pretendują do gry w Lidze Mistrzów. Do Ligi Europy przymierza się trzeci w tabeli SK Dnipro-1. Z kolei dwa kolejne zespoły - Zoria Ługańsk i Worskła Połtawa - zasłużyły na grę w Lidze Konferencji.

Reklama

Wojna na Ukrainie. UEFA może podać pomocną dłoń

Kiedy i czy w ogóle ukraińskie drużyny przystąpią do gier kwalifikacyjnych? Odpowiedź na oba pytania pozostaje na razie w zawieszeniu. Niewykluczone, że wymienione zespoły w komplecie rozpoczną rywalizację od fazy grupowej.

O takiej możliwości poinformował Igor Jovicević, chorwacki trener Dnipro-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Lewandowski w Radomiaku. „Ma pojęcie o piłce". WIDEO INTERIA.TV

- Z tego, co wiem, ciągle poszukuje się rozwiązania, aby ukraińskie kluby mogły grać w Europie. Ukraińska federacja i UEFA prowadzą zaawansowane negocjacje. Teraz chodzi o to, by Ukraińcy mogli dostać się bezpośrednio do grup europejskich pucharów! - oznajmił Jovicević cytowany przez "Sportske Novosti".



W ostatnich tygodniach pojawiały się również sugestie, by reprezentacja Ukrainy otrzymała miejsce w tegorocznym mundialu bez rozgrywania potyczek barażowych. Ostatecznie drużyna narodowa przystąpi do batalii o grę w Katarze. W czerwcu zmierzy się ze Szkocją oraz - w przypadku zwycięstwa - z Walią.

ZOBACZ TAKŻE: