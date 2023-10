Ukraiński piłkarz zaginął w drodze do Warszawy. Kto za tym stoi? Szokująca wersja zdarzeń

Ołeksandr Rosputko to zawodnik Szachtara Donieck. Po meczu młodzieżowej Ligi Mistrzów z Royalem Antwerp zaginął na lotnisku tuż przed lotem do Warszawy. Gorączkowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Najnowsze ustalenia w tej sprawie okazują się zgoła sensacyjne. Rosyjskie media twierdzą, że zawodnik uciekł przez Stambuł do Moskwy i poprosił o azyl polityczny. Wszystko zaplanował w najdrobniejszych szczegółach.