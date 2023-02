Serwis Wzbirna opisuje sytuację, do której doszło podczas zgrupowania ukraińskiej drużyny Szachtar Donieck . Przebywa ona w Turcji, ale w Antalyi - daleko od strefy, w której doszło do katastrofalnego trzęsienia ziemi. W trakcie treningów donieckiej ekipy w Antalyi miał do niej podejść - prawdopodobnie pijany - rosyjski turysta i zaczął wykrzykiwać antyukraińskie hasła. Wołał również "chwała Rosji!". Reakcja była natychmiastowa.

Piłkarz Szachtara Donieck znokautował Rosjanina

Piłkarz Szachtara Danyło Sikan podszedł do Rosjanina i bez wahania znokautował go jednym ciosem. Rosyjski piłkarz padł jak rażony i został odwieziony do szpitala. Na razie nie wiadomo, czy Danyło Sikan poniesie jakieś konsekwencje, stanowiska nie zabrał także Szachtar Donieck. Za to wyczyn ukraińskiego piłkarza komentują już internauci i to komentują jednoznacznie. Zawodnik nazywany jest "bohaterem", "zuchem", a jeden z komentujących napisał "Sikan puszka", co znaczy po polsku "Sikan armata".