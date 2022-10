"Ukraiński Neymar" zachwyca światowe media. Wyścig po niego jednak wygra Arsenal?

Mychajło Mudryk to jeden z tych zawodników młodego pokolenia, którym światowe media wieszczą potężną karierę.

"Ukraiński Neymar" czyli Mychajło Mudryk. Skończy w Premier League?

21-letni skrzydłowy Szachtara Donieck został nawet ochrzczony "nowym Neymarem". Określenie to powtarzają wobec niego hiszpańskie i brytyjskie media.

I wskazują, że wzmaga się zainteresowanie pozyskaniem Mudryka, zwłaszcza ze strony angielskich klubów. Nie jest tajemnicą, że już jakiś czas temu Ukrainiec znalazł się na celowniku Arsenalu. Ponoć jednak "Kanonierzy" mieli usłyszeć, że będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, by ewentualny transfer stał się faktem. Tym bardziej, że inne kluby też włączają się do kolejki zainteresowanych Mudrykiem.

Według "Sky Sports", Brentford i Leeds United również chętnie widziałyby Ukraińca w swoich drużynach. Nie wiadomo jednak, czy będą w stanie wygrać ten wyścig finansowo.

