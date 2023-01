Ukraińska legenda z zakazem wjazdu do kraju. "Został łajdakiem"

Tymoszczuk w barwach reprezentacji Ukrainy zagrał aż 144-krotnie, ale jego nazwisko od początku rosyjskiej agresji jest sukcesywnie wypisywane z historii ukraińskiej piłki. Powód? Otóż Tymoszczuk cały czas pracuje jako asystent trenera w Zenicie Petersburg , nie zajmując jednocześnie stanowiska potępiającego działania wojenne w rodzinnym kraju. W efekcie stał się persona non grata.

Anatolij Tymoszczuk z zakazem wjazdu do Ukrainy

W ramach nowego dekretu Tymoszczuk, a także inni objęci sankcjami, nie będą mogli wjechać na teren Ukrainy przez najbliższych 10 lat. Oprócz tego już wcześniej były piłkarz spotkał się z szeregiem kar. Został on pozbawiony w kraju licencji trenerskiej, a także wszystkich nagród otrzymanych przez lata przez związek piłkarski i sam kraj. Wykreślono jego wszystkie osiągnięcia, ma zakaz uprawiania tego sportu na terenie Ukrainy, a miasto Łuck pozbawiło go przyznanego przed laty tytułu honorowego obywatela miasta. - Był on legendą, a został łajdakiem - opisuje całą sprawę chorwacki portal "Index".