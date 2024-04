24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła atak zbrojny na Ukrainę. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa do dziś, nie zapominają o niej także Ukraińcy przebywający od dawna na obczyźnie, tak jak chociażby Ołeksandr Zinczenko, który ze swojego kraju wyjechał w 2015 roku, mając wtedy zaledwie 18 lat. Piłkarz ten trafił najpierw do rosyjskiej Ufy, potem do holenderskiego PSV Eindhoven, a następnie do angielskich Manchesteru City i Arsenalu. Dla "Kanonierów" gra do teraz.

