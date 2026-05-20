Wydarzenia z amatorskiego meczu we Wrocławiu odbiły się szerokim echem w całej Polsce. Podczas spotkania, transmitowanego w sieci, pomiędzy ZF Group a FC Legionnaires doszło do szokującego faulu.

Przed wykonaniem rzutu wolnego 20-letni piłkarz z Ukrainy z FC Legionnaires nagle, bez kontaktu z piłką, przewrócił na murawę 15-letniego Polaka z drużyny przeciwnej. Faul był na tyle brutalny, że u Polaka doszło do złamania ręki. Na nagraniu słychać, jak 15-latek krzyczy z bólu.

Bezpośrednio po zdarzeniu sędzia pokazał Ukraińcowi czerwoną kartkę. Drużyna ZF Group była na tyle oburzona zachowaniem przeciwnika, że nie chciała kontynuować gry. Mecz ostatecznie jednak dokończono, ale nie był to finał sprawy.

Dożywotnia dyskwalifikacja. Klub wycofał się z rozgrywek

Organizatorzy zareagowali stanowczo i po meczu poinformowali o dożywotniej dyskwalifikacji w rozgrywkach Pro Ligi dla Ukraińca.

"PRO LIGA pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodziną poszkodowanego i zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by wyciągnięte konsekwencje stały się jasnym sygnałem dla wszystkich uczestników, że w naszych rozgrywkach nie ma miejsca na bandytyzm. Sport to pasja, zdrowie i szacunek. Każdy, kto wnosi na boisko przemoc, przestaje być sportowcem i traci prawo do gry w naszej lidze" - czytamy w komunikacie.

Zainterweniował również klub, w którym grał 20-latek z Ukrainy. FC Legionnaires poinformowało o wycofaniu się z rozgrywek.

"Już następnego dnia po incydencie FC Legionnaires podjął decyzję o wycofaniu się z dalszego udziału w rozgrywkach PRO LIGA. Decyzja ta została podjęta nie tylko ze względu na duży rozgłos wokół sprawy, ale również z powodu gróźb, obraźliwych wiadomości oraz fali nienawiści kierowanej wobec naszych zawodników i ich rodzin" - podkreślono.

Policja sama nie może podjąć działań. Zaapelowała do rodziców poszkodowanego

Całej sprawie przyglądają się także funkcjonariusze Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Rzecznik prasowy, komisarz Wojciech Jabłoński, poinformował nas, że policjanci widzieli przeprosiny klubu oraz nagranie z faulu w sieci, ale nie mogą na razie podjąć dalszych działań, bowiem rodzice do tej pory (stan na środę rano 20 maja) nie złożyli zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Jeśli doszłoby do przestępstwa, to jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Dodatkowo poszkodowany jest osobą nieletnią. Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. To oni muszą przemyśleć sprawę i zastanowić się, co dalej zrobić. Policja sama, bez zawiadomienia, nie może podejmować w takiej sprawie działania. Na boisku, w sportach zespołowych, zdarzają się bowiem kontuzje - powiedział dla Interia Sport Wojciech Jabłoński.

- Jeśli jednak rodzice i sam chłopiec czują, że sprawa ma charakter działania złośliwego, zachowania, które trzeba byłoby rozstrzygnąć na drodze karnej, to nasz apel cały czas jest aktualny: zapraszamy do nas, na rozmowę. Nie ma tutaj ostatecznego terminu, po prostu czekamy na kontakt - dodał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

Policja





