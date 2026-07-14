Ukrainiec szydził z Wołynia. Wpadł w kłopoty. Teraz słono zapłaci

Mychajło Mudryk jest piłkarzem, który wzbudza ogromne kontrowersje w swoim kraju. Ukraiński skrzydłowy był bohaterem głośnego transferu do Chelsea. Anglicy zapłacili za niego 70 milionów euro. Już teraz wiadomo, że była to ogromna wpadka.

Mudryka od dłuższego czasu nie można było zobaczyć na boisku. Ukrainiec w listopadzie 2024 roku został zawieszony z powodu wykrycia w jego organizmie niedozwolonej substancji - meldonium. Angielska federacja zawiesiła go na cztery lata, a sam zainteresowany czeka na decyzję Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) ws. złożonego odwołania.

Mudryk poważnie popadł również Polakom. Zimą wybuchła prawdziwa burza, gdy podczas gry w "Counter-Strike 2" w wyjątkowo obelżywy sposób odzywał się do graczy z naszego kraju. Piłkarz szydził m.in. z rzezi wołyńskiej oraz początku drugiej wojny światowej.

Kolejne problemy ukraińskiego skandalisty. Przegrał spór o 1,3 miliona euro

Mudryk czeka na ostateczną decyzję ws. swojej dalszej kariery. 25-latek otrzymał bolesny cios z innej strony. W ukraińskich mediach głośno jest o sprawie, którą piłkarzowi wytoczył jego były agent Aleksiej Alechin. Spór pomiędzy nimi dotyczy niezapłaconej do końca prowizji za transfer Ukraińca do Chelsea.

Sprawa trafiła do Izby Rozstrzygania Sporów Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Najnowsze doniesienia nie są korzystne dla piłkarza. Jak poinformował kanał w serwisie Youtube "TaToTake" zapadł werdykt na korzyść Alechina. Według źródła Mudryk będzie musiał zapłacić swojemu byłemu agentowi 1,3 miliona euro z tytułu zwrotu środków za realizację umowy.

- Izba częściowo uwzględniła roszczenie byłego agenta Michaiła Mudrika, Aleksieja Alechina, dotyczące niezapłacenia części prowizji agenta po transferze piłkarza do Chelsea - stwierdził dziennikarz "TaToTake" Michaił Spiwakowski cytowany przez portal "ua-football.com".

Spiwakowski uważa, że ukraińska federacja swoją decyzję oficjalnie ogłosi pod koniec lipca. Agencja, która reprezentowała Mudryka, odmówiła komentarza w tej sprawie. Jak donosi portal "sportnews.24tv.ua" piłkarz ma prawo odwołać się od tej decyzji do CAS.

Dla zawieszonego z powodu dopingu zawodnika jest to kolejny poważny cios, jaki otrzymał w ostatnich miesiącach. W czerwcu wypłynęła informacja o roszczeniu firmy JDS Management Limited, która miała zarządzać wizerunkiem zawodnika. Łączna kwota roszczeń według ukraińskiej prasy ma wynosić 6 milionów euro, a angielski sąd nakazał już zamrożenie aktywów Mudryka do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Mychajło Mudryk KENZO TRIBOUILLARD AFP





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