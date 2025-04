Ukrainiec poznał wyniki testu dopingowego. Grozi mu drakońska kara

W końcowej fazie walki o usługi skrzydłowego pozostali dwaj londyńscy giganci. Mowa o Chelsea oraz Arsenal u. Oba te zespoły widziały u siebie skrzydłowego urodzonego w Charkowie. Ostatecznie Arsenal przegrał licytację i Mudryk wylądował w zespole "The Blues" za 70 milionów euro.

Mudryk czeka na werdykt. Nieoficjalnie już wie

Pod koniec 2024 roku 24-latek otrzymał bowiem pozytywny wynik testu dopingowego. W jego organizmie wykryto meldonium. Wtedy jasne stało się, że Ukraińcowi grozi nawet cztery lata zawieszenia, co mogłoby praktycznie przekreślić jego dalszą karierę.

"Rozumiem, że werdykt dotyczący Mudryka już istnieje. Niektórzy ludzie o nim wiedzą, ale obecnie trwa proces odwoławczy i do jego zakończenia szczegóły nie będą ujawniane" - przekazał. Jeśli faktycznie pojawi się oficjalny komunikat, to Mudryk może odpocząć od piłki nawet do grudnia 2028 roku. W przeszłości na stosowaniu meldonium przyłapana została, choćby Maria Szarapowa.