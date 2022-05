Ukraińcy zatrzymani w Chorwacji

Andrzej Klemba Piłka nożna

Reprezentacja Ukrainy przygotowuje się do barażowego meczu ze Szkocją (1 czerwca) i kontynuuje tour po Europie w celu rozgrywania sparingów. W ubiegłym tygodniu grała w Moenchengladbach z Borussią (2-1), we wtorek we Włoszech z Empoli (3-1), a w środę w Chorwacji – z NK Rijeka zremisowała 1-1.

Zdjęcie Kibice reprezentacji Ukrainy / ZUMA / Newspix