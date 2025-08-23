Od momentu rozpoczęcia inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy Rosja została wykluczona ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez UEFA i FIFA. Reprezentacja "Sbornej" nie mogła zagrać na mistrzostwach świata 2022 w Katarze, a także na ostatnim Euro zorganizowanym w Niemczech. W takiej samej sytuacji znalazły się również rosyjskie kluby, które wykluczono z udziału w europejskich pucharach.

Szef FIFA Gianni Infantino przez lata utrzymywał dobre kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Strona rosyjska wciąż zwiększa swoje naciski, by przywrócić ich drużyny do rozgrywek piłkarskich. Z pewną formą takiego nacisku Infantino spotkał się podczas piątkowego spotkania w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Prezydent USA w pewnym momencie wyciągnął swoją fotografię z Putinem i przypomniał włodarzowi światowego futbolu o sprawie rosyjskich sportowców.

Z jednej strony był to jeden z wielu niestandardowych postępowań Trumpa. Z drugiej jednak trudno nie ulec wrażeniu, że celem było wywarcie presji na Infantino, by światowa federacja piłkarska przychylniejszym okiem spojrzała na sprawę rosyjskiego futbolu. Nie bez powodu Trump wypalił o Putinie jako przywódcy państwa, który chciałby przyjechać na nadchodzący mundial.

Życzenia od Infantino zszokowały Ukraińców. "Brak zasad moralnych"

Ukraińskie media coraz częściej wskazują, że władze piłkarskie znacznie łagodzą restrykcje dotyczące rosyjskich zespołów. Nierzadko odbywa się to kosztem właśnie Ukraińców. Tak było przy okazji ujawnionej przez "The Guardian" afery z wypłaceniem rosyjskim klubom pieniędzy z tytułu tzw. funduszu solidarnościowego. Na to samo nie mogły liczyć niektóre ukraińskie zespoły, co argumentowano położeniem "w strefie działań wojennych".

W Ukrainie po raz kolejny zawrzało, gdy wypłynął list Infantino skierowany do byłego reprezentanta Rosji Aleksandra Mostowoja. Szef FIFA zdecydował się wysłać życzenia z okazji 57. urodzin byłego asa "Sbornej". Rosyjska agencja prasowa TASS opublikowała dokładną treść tej korespondencji.

- Składam najserdeczniejsze życzenia w twoim wyjątkowym dniu i mam nadzieję, że będziecie mogli go świętować w gronie rodziny i bliskich. Chciałbym również skorzystać z okazji i wyrazić szczerą wdzięczność za twoje niezachwiane zaangażowanie i nieocenione wsparcie w jednoczeniu świata poprzez piłkę nożną. W roku nowych Klubowych Mistrzostw Świata FIFA, które właśnie odbyły się w Stanach Zjednoczonych, życzę ci zdrowia, szczęścia i dalszych sukcesów - tak brzmi treść listu, którą Infantino wysłał bezpośrednio do byłego reprezentanta Rosji.

Ukraińskie media jawnie oskarżyły Infantino o prorosyjską postawę. Portal "football24.ua" pisząc o "hańbie" określił szefa FIFA jako osobę pozbawioną jakichkolwiek zasad moralnych. Dziennikarz tego portalu wskazuje, że ten list był pierwszym od wielu lat wysłanym przez Infantino do przedstawiciela rosyjskiego futbolu.

- Nie tak dawno Szwajcar chwalił się przyjaźnią z dyktatorem okupantów, Putinem. Nawet po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, prorosyjska retoryka w wypowiedziach - kontynuował krytykę postawy Infantino Mykyta Kowalczuk.

