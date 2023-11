Nie było bramek w meczu Ukrainy z Włochami co nie znaczy, że nie było emocji. Faworyzowani mistrzowie Europy w końcówce bronili się dość rozpaczliwie, ale ostatecznie bezbramkowy remis dał im awans do niemieckich finałów Euro 2024.

Stawka meczu w Leverkusen była wysoka - wygrany kwalifikował się na Euro 2024, przegrany miał szukać szansy w barażach. Broniącym tytułu mistrza Europy, Włochom wystarczał remis, Ukraina musiała wygrać - te uwarunkowania napisały scenariusz tego spotkania. Włosi grali to co lubią najbardziej - szczelna defensywa i kontry. W pierwszej połowie najlepszy na placu gry był wszędobylski Federico Chiesa , motor napędowy Squadra Azzurra.

Bez bramek w Leverkusen. Włosi w finałach Euro 2024

Już na początku Chiesa strzelił wysoko nad bramką w dogodnej sytuacji. Zaraz z dystansu próbował Nicolo Barella, ale Anatolij Trubin był na miejscu i popisał się rewelacyjną paradą. Legendarny ukraiński piłkarz, Andrij Szewczenko nie miał zadowolonej miny, gdy Chiesa (znowu on!) idealnie dograł do Davide Frattesiego, który wyszedł sam na sam, ale jego strzał w bardzo dogodnej sytuacji obronił Trubin. Zaraz groźnie uderzał Federico Dimarco, a noga Giacomo Raspadoriego okazała się za krótka po dograniu Chiesy. Po 45 minutach Ukraińcy mogli być szczęśliwi, że remisowali bezbramkowo, powinni przegrywać, bo to Italia kontrolowała spotkanie.