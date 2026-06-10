Agresja zbrojna Rosji sprawiła, że reprezentacja Ukrainy znalazła się w wyjątkowo kłopotliwym położeniu. Od 24 lutego 2022 roku stało się jasne, że ich drużyna narodowa nie może rozegrać żadnego oficjalnego spotkania na terytorium swojego państwa. Z związku z tym Ukraińcy rozpoczęli swoistą tułaczkę, w której przez długi czas atrakcyjnym kierunkiem była Polska.

Pierwotną destynacją była Łódź, a później Ukraińcy gościli również na obiektach w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Prócz tego, niektóre domowe mecze ich kadry organizowano także w Czechach, Niemczech i Słowacji. Co ciekawe, półfinał baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 odbył się z kolei w hiszpańskiej Walencji.

Wszystko wskazuje na to, że powoli kończy się przygoda Ukraińców z graniem na polskich obiektach. Całą sprawę opisuje portal "sportnews.24tv.ua".

Ukraińcy szykują się do rozstania z Polską. Niemcy jako preferowany kierunek przeprowadzki

Ukraiński Związek Piłki Nożnej miał rozpocząć prace nad przeniesieniem domowych spotkań ich reprezentacji z Polski do innego kraju. Docelową destynacją według wyżej wspomnianego źródła mają być Niemcy - państwo, które w opinii autorów powołujących się na swoje źródła jest w stanie zaoferować jeszcze lepszą infrastrukturę piłkarską niż ta, którą mogą zaoferować Polacy.

Jako jeden z głównych powodów podano "napięte relacje pomiędzy krajami". Jest to pokłosiem wielu różnych decyzji na szczeblu polityki krajowej i międzynarodowej, lecz nie tylko. W tamtejszych mediach szerokim echem odbiły się wydarzenia z ostatniego meczu towarzyskiego pomiędzy Polską i Ukrainą.

- Spotkanie zaczęło się bardzo nieprzyjemnie. I nie mówię o kwestiach piłkarskich. Polscy "kibice" (jeśli można ich tak nazwać) buczeli przy czymkolwiek związanym z Ukrainą: rozgrzewce naszych zawodników, wyjściu piłkarzy na boisko, rozwinięciu ukraińskiej flagi w trakcie naszego hymnu. Ależ łatwo jest urazić ich kruche i wrażliwe ego [...] Polacy nie potrafili nawet strzelić gola. Ale gwizdali dobrze. W tym byli dziś lepsi niż w grze w piłkę - opisywał dziennikarz "ua-football.com" Maksym Kucher.

Jako kolejny duży sygnał do zmiany zinterpretowano niedawną decyzję właściciela Wisły Kraków Jarosława Królewskiego. Biznesmen oświadczył publicznie, że jego klub nie będzie brał udziału w organizacji spotkań domowych z udziałem m.in. Szachtara Donieck. Jak podały ukraińskie media, Królewski miał odmówić również reprezentacji Ukrainy udostępnienia stadionu na jesienne mecze Ligi Narodów.

Ukraińcy nie mają zbyt wiele czasu, bowiem pierwszy mecz domowy w ramach LN zagrają już 2 października z Irlandią Północną. Ich pozostałymi przeciwnikami będą Węgrzy oraz Gruzini. Tamtejsza federacja musi dobrać miejsce, które będzie sprzyjające ze względów logistycznych dla piłkarzy i kibiców.

Reprezentacja Ukrainy IMAGO/Ernest Kolodziej East News

Piłkarze reprezentacji Ukrainy SERGEI GAPON AFP

Reprezentacja Ukrainy JOSE JORDAN East News





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