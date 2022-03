Na dziś sytuacja wygląda tak, że 11 reprezentacji z Europy walczy o trzy miejsca na mundial. Było 12, ale na Rosję za atak na Ukrainę nałożono walkowera i do finału ścieżki B awansowała Polska, która zagra z Czechami lub Szwecją.

W ścieżce C Włochy podejmą Macedonię Północną, a Portugalia Turcję. W ścieżce A Szkocja miała gościć Ukrainę, a Walia Austrię. W związku z wojną za naszą wschodnią granicą mecz ze Szkotami został na razie przełożony na czerwiec.

Dzika karta dla Ukrainy?

Według "Cardiff News Today" są jednak duże szanse, że Ukraina zagra w Katarze bez barażów, a w mundialu wystąpią 33 kadry narodowe.



Reklama

Nie oglądałeś Ligi Mistrzów? Zobacz wszystkie skróty meczów!

- Jeśli Ukraina nie będzie w stanie zagrać w czerwcu, należy przyznać jej miejsce na mistrzostwach świata - portal cytuje Mooneya. - W dyskusjach przewijał się taki punkt widzenia, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, co teraz przechodzi Ukraina.

33 reprezentacje w Katarze?

Mooney przyznał, że 33 reprezentacje na mundialu w Katarze wymagałoby zmiany terminarza i być może wydłużenia turnieju zaplanowanego na 28 dni.

Na razie baraż Szkocja - Ukraina ma odbyć się w terminie Ligi Narodów. Nie wiadomo jednak ,czy do tego czasu wojna się skończy. - Chcemy dać Ukrainie tak dużo czasu, ile to możliwe. Jeśli do czerwca się nie uda rozegrać meczu ze Szkocją, trzeba będzie podjąć decyzję - dodaje Mooney.