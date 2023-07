Ukraina wywalczyła historyczny awans. I wszystko może pójść na marne

Po zaskakującej wygranej 3:1 nad Francją w ćwierćfinale mistrzostw Europy do lat 21 reprezentacja Ukrainy po raz pierwszy w historii zdobyła prawo gry w piłkarskim turnieju olimpijskim. Co więcej, uczyniła to jako pierwsza drużyna postradziecka. Właśnie Ukraina, a nie Rosja, co jest dodatkowym kuksańcem dla kraju, który ją najechał. I od razu pojawia się problem, bowiem mimo tego sukcesu Ukraina może w historycznym turnieju nie wystąpić, co byłoby strasznym ciosem dla jej piłkarzy.