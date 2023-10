Reprezentacja Ukrainy w losowaniu grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy 2024 zdecydowanie nie miała szczęścia. Nasi sąsiedzi trafili bowiem do jednej grupy z Anglią i Włochami, więc awans bezpośredni byłby dużą niespodzianką. Do tego, aby osiągnąć ten sukces, trzeba wygrywać mecze ze słabszymi rywalami, a takim niewątpliwie jest Macedonia Północna, z którą Ukraina mierzyła się w szóstej kolejce. Mecz odbywał się w Pradze, ale to nie przeszkodziło Ukrainie w zdobyciu cennych trzech punktów.