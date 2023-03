Ukraina nie zorganizuje piłkarskich mistrzostw świata w 2030 r. Jej udział został właśnie wycofany z mundialowej kandydatury, którą wspólnie złożyły Hiszpania i Portugalia. Na posiedzeniu Rady FIFA marokański król Mohammed VI ogłosił, że to jego kraj dołączy do oferty iberyjskiej. Od tej pory Hiszpania, Portugalia i Maroko będą wspólnie starały się o organizację turnieju w 2030 r. Jest to jedna z trzech najważniejszych kandydatur, a organizator mistrzostw zostanie wybrany w trzecim kwartale 2024 r.