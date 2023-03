Ciekawie - i kontrowersyjnie - zapowiada się też międzyfederacyjna kandydatura Greków, Egipcjan i Saudyjczyków - z tymże nie ma pewności, czy między stronami nie dojdzie ostatecznie do pewnego rozbratu . No i mamy jeszcze chociażby zbiór pretendentów złożony z Hiszpanii, Portugalii i Ukrainy.

Hiszpania, Portugalia i... Ukraina. Mundial 2030 w różnych zakątkach Europy

Brzmi to mocno egzotycznie - należy jednak nadmienić, że pierwotnie ta kandydatura obejmowała jedynie kraje z Półwyspu Iberyjskiego. Ukraińcy dołączyli się na początku października 2022 r. , co spotkało się z wyraźną aprobatą UEFA.

Jak bowiem informuje "The Athletic", szanse na to, że Ukraina będzie mogła w ogóle dalej pretendować do wzięcia mundialu na swoje barki, wyraźnie topnieją z każdym tygodniem trwania konfliktu. Kto mógłby ją więc zastąpić przy współpracy z Portugalczykami i Hiszpanami?

Maroko zastąpi Ukrainę? Czas do MŚ 2030 ucieka...

Wygląda na to, że byłoby to Maroko. To o tyle ciekawe, że kraj ten od dawien dawna ubiegał się o przygotowanie MŚ - plany te kończyły się fiaskiem w przypadku zmagań w latach 1994, 1998, 2006, 2010 i 2026. Jeśli zaś mowa o rywalizacji w roku 2030, to Marokańczycy również przez pewien czas rozmyślali o zgłoszeniu (solowej) kandydatury.