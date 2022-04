Ukraina mecze domowe zagra w Polsce!

Wszystko wskazuje na to, że Polska po raz kolejny poda pomocną dłoń Ukrainie.

Prezes Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej Andrij Pawełko jest w bliskich stosunkach z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Prezes Kulesza już kilka tygodni temu zaproponował Ukraińcom przeprowadzenie przygotowań w Polsce. Teraz PZPN idzie w sukurs Ukraińcom w organizacji meczów Ligi Narodów.

Dwa mecze Ukrainy odbędą się najpewniej w Polsce

Wedle terminarza UEFA Ukraina u siebie ma zagrać z Armenią 11 czerwca, a Irlandię powinna podjąć 14 czerwca. Godziny i areny nie są jeszcze znane.

Oczywiście, najłatwiej by było, gdyby Ukraina mogła te mecze zorganizować u siebie, ale istnieje olbrzymie ryzyko, że do czerwca wojna się nie zakończy.

Kwiatkowski: Dwa miesiące temu zadeklarowaliśmy pomoc Ukrainie

- Już dwa miesiące temu zadeklarowaliśmy Ukrainie, że możemy jej pomóc w organizacji tych meczów zapewnił Interię rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski.

Ołeksandr Petrakow: Polska jest dla nas szczęśliwa!

Dla Petrakowa Polska jest szczęśliwym miejscem. Ne tylko dlatego, że schronienie w pożodze wojenne znalazło tu prawie trzy miliony Ukraińców, ale również z tego powodu, że w 2019 r. Ukraina wywalczyła u nas mistrzostwo świata do lat 20.

- Prezes naszej federacji Andrij Pawełka wyszedł z inicjatywą, związaną z tym, że w związku z wojną może się okazać, że w czerwcu nie zagramy na Ukrainie. On jest po rozmowach z prezesem polskiej federacji na temat gry w Polsce. Ja się na to zgodziłem powiedział trener Petrakow.

- Polska jest dla nas szczęśliwa! W 2019 r. w Łodzi wygraliśmy tam finał MŚ do lat 20. Można wykorzystać te same stadiony, o pojemności 15 czy 18 tysięcy. One nie są wielkie, a Ukraińcy przyjdą nas dopingować - dodał selekcjoner Ukrainy.

