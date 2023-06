Ukraina apeluje do FIFA i UEFA. Chodzi o rosyjską federację

Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF) zwrócił się do FIFA i UEFA z apelem o pozbawienie rosyjskiej federacji członkostwa w tych organizacjach - poinformowano w oświadczeniu. "Zwracamy uwagę na szczegóły kolejnych nielegalnych działań Rosji przeciwko państwu ukraińskiemu i piłce nożnej" - można przeczytać w liście UAF do piłkarskich organizacji międzynarodowych. W lutym 2022 roku Moskwa zaatakowała sąsiada i wojna trwa do dzisiaj.