FIFA podniosła w ubiegłym roku podstawowe wynagrodzenie Gianniego Infantino o ponad 500 tys. franków , do 2,46 mln. Jego roczna premia wyniosła 1,65 mln franków i była taka sama jak w 2022 roku, gdy w Katarze odbyły się mistrzostwa świata.

Gianni Infantino "rozbija bank" w FIFA. Królewskie zarobki szefa piłki

Płatności na rzecz 37-osobowej Rady FIFA pozostały na tym samym poziomie. Sześciu wiceprezesów kierujących kontynentalnymi federacjami otrzymało z FIFA 300 tys. dolarów (plus zwrot wydatków). Pozostali członkowie otrzymywali 250 tys. dolarów (plus wydatki). Pensje ustala panel FIFA ds. wynagrodzeń pod przewodnictwem Mukula Mudgala, emerytowanego sędziego z Indii, za co w zeszłym roku wypłacono mu 250 tys. dolarów.