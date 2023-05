Ujawniono, co zrobił Zidane. Niewielu trenerów zdecydowałoby się na taki krok

O decyzji Zinedine'a Zidane'a informuje serwis footmercato.net. Jak czytamy, klubem składającym Francuzowi propozycję "nie do odrzucenia" okazał się Al Nassr. Oferta opiewająca na 150 mln euro nie spotkała się jednak z entuzjazmem 50-letniego szkoleniowca.

"Zizou" uznał, że zdecydowanie za wcześnie na sricte zarobkowy etap pracy. Chce wrócić na pierwszą linię frontu i ponownie poczuć smak wielkiego triumfu w europejskiej elicie. A zna go jak mało kto. To właśnie on z Realem Madryt wygrywał Ligę Mistrzów w latach 2016, 2017 i 2018.