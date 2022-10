UEFA zdecydowała ws. powiększenia EURO. Wszystko już jasne

W niedzielę odbyło się losowanie grup eliminacyjnych do EURO 2024. Dzień wcześniej członkowie UEFA spotkali się, by przedyskutować potencjalne powiększenie mistrzostw Europy od 2028 roku. Federacja rozważała powiększenie liczby uczestników czempionatu Starego Kontynentu do 32 zespołów, jednak jak poinformował Rob Harris ze "Sky Sports", pomysł ten został odrzucony przez komitet drużyn narodowych.

Nie będzie powiększenia EURO. Zostaną 24 reprezentacje

To stanowisko musi jeszcze zostać zatwierdzone przez komitet wykonawczy UEFA, ale to tylko formalność. Argumentowano, że kolejne powiększenie liczby uczestników imprezy zmarginalizowałoby znaczenie eliminacji. Według mediów, wtedy trzeba byłoby także zmienić format samego turnieju finałowego, aby "zapewnić atrakcyjność meczów".

Ostatnia reforma weszła w życie od 2016 roku. Na mistrzostwach we Francji zagrały już 24 drużyny, a nie 16. W 2028 roku impreza odbędzie się w Wielkiej Brytanii lub Turcji, a w 2032 roku we Włoszech lub Turcji. Decyzje w kwestii wyboru organizatorów mają zapaść w przyszłym roku.

Z kolei EURO kobiet pozostanie z liczbą szesnastu reprezentacji. UEFA chce rozwijać to wydarzenie pod względem komercyjnym, nie chce więc go na siłę "rozciągać".

