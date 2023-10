Sprawa dotyczy meczu rozgrywanego 16 października w Brukseli, gdzie reprezentacja Belgii podejmowała Szwecję w ramach eliminacji do EURO 2024. Jeszcze przed rozpoczęciem potyczki doszło do tragedii - w pobliżu Place Sanctelette zamachowiec otworzył ogień do osób, które miały znajdować się w jednym z pojazdów. Zginęły dwie osoby narodowości szwedzkiej , a informacja o tragicznym zdarzeniu szybko dotarła do obu reprezentacji.