UEFA zaskakuje w sprawie sankcji za wojnę w Ukrainie. Jest decyzja

To przełomowa sprawa, bowiem do tej pory za agresję na Ukrainę karana była Rosja. Jej kluby zostały wyrzucone z europejskich pucharów, reprezentacja nie bierze udziału w eliminacjach Euro 2024 i w związku z tym szuka możliwości gry w strefie azjatyckiej, by ratować mundial 2026. Rosja straciła także prawo organizacji Superpucharu w Kazaniu w tym roku - mecz przeniesiono do Aten.