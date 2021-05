Unia Europejskich Związków Piłkarskich, czyli UEFA, wszczęła postępowanie w związku z zaangażowaniem Realu Madryt, Barcelony i Juventusu Turyn w Superligę.

Jak wynika z wydanego w środę oświadczenia chodzi o to, czy te kluby nie przekroczyły "ram prawnych". Ma o tym przesądzić dochodzenie dyscyplinarne.

"Inspektorzy ds. etyki i dyscypliny UEFA otrzymali dziś polecenie przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego dotyczącego możliwego złamania przepisów UEFA przez Real Madryt, FC Barcelona i Juventus FC w związku z projektem tzw. Superligi" - napisano na oficjalnej stronie internetowej UEFA.

Real, Barcelona i Juventus, były w gronie 12 klubów, które ogłosiły powstanie Superligi. Oprócz nich udział w niej potwierdziło sześć angielskich zespołów, Atletico Madryt, Inter Mediolan i AC Milan.



Z powodu złego odbioru tego projektu i protestów kibiców, głównie w Anglii, jedna drużyna po drugiej wycofywały się z niego. Zrobiło tak dziewięć klubów, na które już nałożono kary finansowe, ale trzy zostały na pokładzie.



Twarzą Superligi był Florentino Perez, prezes "Królewskich".



"Kluby założycielskie cierpiały i nadal cierpią z powodu niedopuszczalnej presji, gróźb i ataków ze strony osób trzecich, żeby opuścić ten projekt i tym samym zaniechać ich prawa i obowiązku dostarczenia rozwiązań dla ekosystemu piłki nożnej poprzez konkretne propozycje i konstruktywny dialog" - czytamy we wspólnym oświadczeniu, Realu, Barcelony i Juventusu.



Superliga to ogłoszona w kwietniu inicjatywa 12 spośród najbogatszych klubów na Starym Kontynencie. Stworzyły one konkurencyjne dla europejskich pucharów pod egidą UEFA rozgrywki, w których one i trzech inny stałych członków mieliby niezmiennie prawo występu, a pięć pozostałych miejsc przeznaczono by co roku dla innych drużyn, na zaproszenie.

