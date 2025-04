Już za kilka dni znów będziemy mogli cieszyć się europejską piłką w najlepszym wydaniu. Wszystko to za sprawą zbliżających się wielkimi krokami półfinałów Ligi Mistrzów, w ramach których Barcelona zmierzy się z Interem Mediolan , zaś PSG podejmie londyński Arsenal . Już poprzednia faza tych rozgrywek dostarczyła nam ogromu niezapomnianych emocji, stąd też oczekiwania względem przedostatniego etapu rywalizacji są równie ogromne.

Obecna edycja Ligi Mistrzów zasłużyła również na miano przełomowej, a to ze względu na nowości, które zostały wprowadzone przed jej rozpoczęciem. Mowa o zniesieniu dotychczasowego systemu grupowego na rzecz fazy ligowej, w ramach której o wyjściu do fazy pucharowej decydowało miejsce w tabeli. To rozwiązanie uatrakcyjniło poziom rywalizacji, dając nowe możliwości klubom, które w starciu z europejskimi gigantami byłyby w wielu przypadkach z góry skazane na porażkę.