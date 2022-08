UEFA wyróżniła Polaków. Nasi sędziowie w europejskich pucharach

Polscy sędziowie od początku sezonu są regularnie są wyznaczani do prowadzenia meczów organizowanych przez UEFA. Na początku były to starcia Ligi Narodów, a później europejskich pucharów. W ubiegłym tygodniu nasi sędziowie prowadzili trzy spotkania, a dodatkowo swój debiut zaliczył Damian Sylwestrzak.

Bartosz Frankowski sędzią meczu Ligi Europy

W czwartek zainauguruje Liga Europy, a konkretniej mówiąc eliminacje do fazy grupowej. W europejskich pucharach w tym sezonie przygodę zacznie także Bartosz Frankowski. Arbiter z Torunia o godzinie 21:00 poprowadzi mecz irlandzkiego Shamrock Rovers FC z KF Shkupi (Macedonia Północna).

Reklama

Bartosz Frankowski do Irlandii uda się ze swoimi stałymi asystentami Marcinem Bońkiem i Jakubem Winklerem. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Krzysztof Jakubik. Na tym etapie rozgrywek nie będzie jeszcze dostępnego systemu VAR.

Warto dodać, że Bartosz Frankowski przez cały lipiec przebywał w Anglii, gdzie pełnił funkcję sędziego AVAR w Mistrzostwach Europy kobiet. Łącznie został wyznaczony do obsługi systemu VAR w trzech meczach fazy grupowej, ćwierćfinale i półfinale.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Pazdan może odejść z Jagiellonii? Była oferta. WIDEO INTERIA.TV

Liga Konferencji Europy. Daniel Stefański i Paweł Raczkowski poprowadzą mecze

W czwartek dwa polskie zespoły sędziowskie poprowadzą także mecze Ligi Konferencji Europy. O godzinie 19:00 Daniel Stefański będzie arbitrem meczu Lillestrøm SK (Norwegia) - Royal Antwerp FC (Belgia). Sędziemu z Bydgoszczy asystować będą Dawid Golis i Michał Obukowicz, a funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Damian Sylwestrzak.

Z kolei godzinę później na boisko wybiegnie Paweł Raczkowski, który został nominowany do prowadzenia meczu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Djurgårdens IF. Do Rumunii z Raczkowski, pojadą Radosław Siejka i Adam Kupsik, a obsadę uzupełni Piotr Lasyk, który będzie pilnować porządku na ławkach rezerwowych.

Czytaj także: Zdecydowana reakcja Lewego. Leci załatwić coś z Bayernem