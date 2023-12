Po bandyckiej napaści na Ukrainę , Rosja została błyskawicznie wykluczona z rodziny piłkarskiej Europy. Finał Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 został zabrany Sankt Petersburgowi i przeniesiony do podparyskiego Saint-Denis na Stade de France. Zareagowały również federacje piłkarskie - kontynentalna i światowa - na wykluczeniu Rosji z bojów o katar ski mundial skorzystała reprezentacja Polski selekcjonera Czesława Michniewicza , która przeszła pierwszą rundę walkowerem, by w decydującym spotkaniu pokonać Szwecję w Chorzowie 2-0.

Rosja słusznie stała się sportowym pariasem. Piłkarze "Sbornej" od momentu agresji na Ukrainę grają tylko z podobnymi sobie państwami autorytarnymi, głównie z Azji, kolejno Kirgistan, Uzbeskistan, Tadżykistan oraz Iran. Potem przyszła kolej na państwa z innych kontynentów i rywali dość egzotycznych - olimpijska reprezentacja Egiptu, Katar, Kamerun , Kenia i Kuba . Z tą ostatnią drużyna Walerija Karpina wygrała aż 8-0. Pojawiły się głosy, że jeśli w UEFA Rosji nie chcą, to może przenieść się do piłkarskiej federacji azjatyckiej, na której terytorium leży zresztą większa część największego państwa świata.

Reprezentacja Rosji zagra towarzyski mecz z Serbią

Po pierwsze Azjatom wcale nie pali się do przyjęcia w swoje szeregi Rosji, a po drugie w niej samej podnoszą się głosy, by tego nie robić. Andriej Kobieliew, były trener Dynama Moskwa, mówił, że taka decyzja byłaby katastrofalnym błędem o skutkach dalekosiężnych. Że zdemolowałaby rosyjskie piłkarstwo. - Przenosiny do Azji cofnęłyby nas w rozwoju o 100 lat - mówił szkoleniowiec w eurofutbol.ru.