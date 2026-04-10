W piątkowy poranek całe piłkarskie środowisko w Polsce okryło się żałobą. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał, że nie żyje Jacek Magiera. - Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie - można przeczytać w komunikacie PZPN.

Jacek Magiera nie żyje. Tak UEFA zareagowała na śmierć trenera

Asystent Jana Urbana w reprezentacji Polski miał zaledwie 49 lat. Jego niespodziewana śmierć odbiła się szerokim echem nie tylko w świecie sportu. Kondolencje najbliższym Magiery złożył m.in. Prezydent RP Karol Nawrocki.

Na śmierć Jacka Magiery zareagowała także UEFA, która w piątkowe popołudnie wydała komunikat.

- Z głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci asystenta trenera reprezentacji Polski, Jacka Magiery. Nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami w tym trudnym czasie. Spoczywaj w pokoju, Jacku - czytamy.

Rozwiń

Jacek Magiera nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci?

Według medialnych doniesień Magiera zasłabł podczas porannego biegania po jednym z wrocławskich parków. Jego reanimacja miała trwać ponad godzinę, jednak niestety bezskutecznie.

