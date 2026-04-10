Maciej Brzeziński

Śmierć Jacka Magiery poruszyła całe sportowe środowisko nie tylko w Polsce. Na tragiczne wiadomości, które napłynęły w piątkowy poranek, zareagowała także UEFA.

UEFA zareagowała na śmierć Jacka Magiery

W piątkowy poranek całe piłkarskie środowisko w Polsce okryło się żałobą. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał, że nie żyje Jacek Magiera. - Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie - można przeczytać w komunikacie PZPN.

Jacek Magiera nie żyje. Tak UEFA zareagowała na śmierć trenera

Asystent Jana Urbana w reprezentacji Polski miał zaledwie 49 lat. Jego niespodziewana śmierć odbiła się szerokim echem nie tylko w świecie sportu. Kondolencje najbliższym Magiery złożył m.in. Prezydent RP Karol Nawrocki.

Na śmierć Jacka Magiery zareagowała także UEFA, która w piątkowe popołudnie wydała komunikat.

- Z głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci asystenta trenera reprezentacji Polski, Jacka Magiery. Nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami w tym trudnym czasie. Spoczywaj w pokoju, Jacku - czytamy.

Jacek Magiera nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci?

Według medialnych doniesień Magiera zasłabł podczas porannego biegania po jednym z wrocławskich parków. Jego reanimacja miała trwać ponad godzinę, jednak niestety bezskutecznie.

Jacek Magiera nie żyje
Piłka nożna

Kilkaset prezentów. Jacek Magiera miał wyjątkowy zwyczaj. Wykupił cały nakład

Nie żyje Jacek Magiera
Nie żyje Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje
Joao Fonseca - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

