UEFA przerywa milczenie w sprawie Rubialesa. Już wiadomo, czy go zawiesi

Przypadek Rubialesa jest rozpatrywany przez komisję dyscyplinarną FIFA. Gdybym cokolwiek powiedział, mogłoby to być odebrane jako narzucanie własnego zdania. Mogę więc jedynie powiedzieć, że jest mi smutno, że ta sytuacja przyćmiła sukces hiszpańskiej drużyny. Oczywiście zgadzam się, że to, co zrobił Rubiales, jest niewłaściwe. Mam nadzieję, że on sam też już to wie. Rubiales jest zawieszony przez FIFA, a to oznacza, że jest zawieszony wszędzie, we wszystkich swoich funkcjach, także u nas. Nie ma potrzeby, żeby UEFA zawieszała go po raz drugi

~ powiedział Ceferin.