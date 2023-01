UEFA pracuje nad powrotem Rosjan? Wymowne słowa sekretarza generalnego

Sekretarz generalny Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Maksym Mytrofanow powiedział, że UEFA pracuje nad utworzeniem specjalnej grupy roboczej do sprawy powrotu rosyjskich drużyn do rozgrywek międzynarodowych. - Wciąż czekamy kto do niej dołączy - stwierdził cytowany przez portal "RIA Novosti".