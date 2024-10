UEFA ogłasza ws. Polaka. To znów się dzieje, komunikat tuż przed meczem

Unia Europejskich Związków Piłkarskich najwidoczniej nie miała większych zastrzeżeń co do pracy naszego rodaka. We wtorkowe przedpołudnie światło dzienne ujrzał kolejny radosny dla 32-latka komunikat. Decydenci wybrali obsadę sędziowską najbliższych potyczek fazy zasadniczej Ligi Europy. Damian Sylwestrzak z gwizdkiem wybiegnie w Porto. Miejscowa drużyna w czwartek podejmie Hoffenheim. Dla portugalskiego zespołu to już w zasadzie ostatni moment na przebudzenie.

