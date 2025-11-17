UEFA oficjalnie potwierdza, kolejny Polak dołącza do Marciniaka. Ważne wyróżnienie

Eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, USA oraz Meksyku, już niebawem wejdą w ostatnią prostą, czyli w tym przypadku baraże. Nim się to jednak stanie, czekać nas będą ostatnie potyczki w ramach fazy grupowej.

Wśród nich jest m.in. rywalizacja Malta - Polska, zaplanowana na poniedziałkowy wieczór, natomiast Polacy odegrają swoją istotną rolę również w innych potyczkach kwalifikacyjnych. Mowa tu oczywiście o "biało-czerwonych" sędziach.

Nie tylko Marciniak. Kolejny polski sędzia wyróżniony przez UEFA

Najpierw zrobiło się głośno przede wszystkim o Szymonie Marciniaku, który został wytypowany na rozjemcę współzawodnictwa Szkocja - Dania. Przypadek ten jest o tyle szczególny, że wynik tego meczu może mieć istotny wpływ no to, do którego koszyka barażowego trafi polska kadra.

To jednak nie wszystko, bowiem do akcji ruszy także Damian Sylwestrzak - UEFA powierzyła mu pracę przy spotkaniu Białoruś - Grecja. Jego asystentami będą Paweł Sokolnicki i Adam Karasiewicz, sędzią technicznym zostanie Patryk Gryckiewicz, a VAR obsługiwać będą Piotr Lasyk i Paweł Malec.

Warto przy tym nadmienić, że Sylwestrzak i spółka nie będą musieli wyruszać za naszą wschodnią granicę - Białoruś, choć dopuszczona do el. MŚ, nie otrzymała prawa do rozgrywania swoich meczów na własnym terenie. Starcie z Grecją odbędzie się na boisku neutralnym - ZTE Arenie w węgierskim Zalaegerszegu.

Damian Sylwestrzak bez dwóch zdań cieszy się dużym zaufaniem w strukturach UEFA - we wrześniu tego roku zadebiutował on jako arbiter w Lidze Mistrzów, prowadząc potyczkę Sportingu z Kajratem Ałmaty. Ostatnio zaś pracował też przy zmaganiach Bodo/Glimt i AS Monaco.

El. MŚ 2026. Białoruś i Grecja walczą tylko o honorowe zamknięcie kwalifikacji

Białoruś i Grecja znajdują się w grupie C mundialowych eliminacji, a więc w tej samej co... Szkocja i Dania. "Białe Skrzydła" i "Ethniki" nie mają już jednak żadnych szans nawet na baraże. Grecy powalczą po prostu o godne zakończenie fazy grupowej, Białorusini o swój jedyny kwalifikacyjny triumf.

Damian Sylwestrzak ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Szymon Marciniak ROLF VENNENBERND AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP