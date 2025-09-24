Kilkanaście dni temu dziennikarze z Bliskiego Wschodu poinformowali, że Katar ma dosyć działań wojennych Izraela na terenie Strefy Gazy. Organizatorzy mundialu w 2022 roku mieli przekonywać władze europejskiej piłki, aby zwołały pilne głosowanie nad przyszłością Izraela w UEFA. Reprezentacji tego kraju groziło więc wykluczenie z eliminacji do mistrzostw świata, a klubom z udziału w europejskich pucharach. Na łamach Interii pisaliśmy, że głosowanie nie zostało zwołane, choć temat w każdym momencie może zostać podjęty.

O wykluczenie Izraela apelował m.in. były prezes PZPN, Michał Listkiewicz. - "Warto przypomnieć, że Palestyna jest oficjalnym członkiem FIFA. Ma swoją reprezentację, która rozgrywa mecze w eliminacjach mistrzostw świata. Czas uderzyć pięścią w stół. Nie wiem, skąd taka bojaźń" - oznajmił. Wszystko jest jednak w rękach działaczy. Sytuacja w najbliższych dniach może zmieniać się niczym w kalejdoskopie" - mówił na łamach WP SportoweFakty.

Izrael triumfuje. UEFA nie ugięła się pod presją. "Wygraliśmy bitwę"

Portal israelhayom.co.il przekazał, że UEFA na ten moment nie podjęła radykalnych kroków związanych z wykluczeniem Izraela.

Izrael może i wygrał tę bitwę, ale walka o jego miejsce w międzynarodowej piłce nożnej jest daleka od zakończenia

Izraelski serwis internetowy podkreślił, że dużą rolę odegrały działania dyplomatyczne. Rozmawiać z przedstawicielami UEFA mieli m.in. działacze ze Stanów Zjednoczonych i to miało duży wpływ na decyzję, a w zasadzie jej brak. Ponadto we wtorek doradcy komisji praw człowieka ONZ także wezwali do wykluczenia kraju z rozgrywek UEFA i FIFA. Dziennikarze zaznaczyli, że nie są to jednak oficjalne stanowiska ONZ, bo doradcy nie reprezentują tej organizacji.

Dziennikarze podkreślili, że na ten moment głównym celem władz Związku Piłki Nożnej w Izraelu jest zapewnienie sobie miejsca w rozgrywkach Ligi Narodów w marcu i udział w turnieju. - Na razie szanse wydają się niepewne, chyba że sytuacja polityczna ulegnie zmianie i Izrael zakończy wojnę. Niemniej jednak groźba wykluczenia może pojawić się ponownie w każdej chwili, w zależności od decyzji UEFA - czytamy.

Tym samym Maccabi Tel Aviv rozpocznie w środę zmagania w ramach Ligi Europy. Klub z Izraela rozegra pierwszy mecz na wyjeździe, a ich rywalem będzie PAOK Saloniki.

Izrael - Norwegia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentacja Izraela Sebastian Frej/REPORTER East News

Reprezentacja Izraela FLAVIU BUBOI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP