UEFA kompletnie nie ma wstydu? Ogromne pieniądze dla Rosji. A to nie koniec!

Reprezentacja Rosji , a także rosyjskie kluby zostały zawieszone na arenie międzynarodowej przez UEFA i FIFA w ramach sankcji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Rosyjski działacz, Maksym Mitrofanow w wywiadzie udzielonym serwisowi sport-express.ru przekazał, że związek zapłacił składkę członkowską UEFA w wysokości 250 franków szwajcarskich, lecz mimo to wciąż myśli o przeniesieniu się do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej (AFC), gdzie mogliby występować na arenie międzynarodowej.

UEFA przekazała ogromną sumę pieniędzy Rosjanom. To ponad 35 mln zł!

Sekretarz generalny poinformował również, że UEFA wypłaciła bardzo duże pieniądze na poczet rosyjskiej federacji: - Dostaliśmy właśnie 8 mln dolarów ( około 35 mln złotych - przyp.red.) od UEFA w ramach jednego z programów finansowych. Otrzymaliśmy te pieniądze! To duża suma, ale jednocześnie nie jest to kwota, która skłoniłaby RFU do rozważań, co jest dla nas lepsze: sport czy pieniądze. Odpowiedź brzmi oczywiście sport - podkreślił Maksym Mitrofanow, dodając: - Czekamy na propozycje. Obie strony mają się spotkać i rozmawiać. Przedstawimy swoją wizję naszego powrotu.