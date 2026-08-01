W ostatnim czasie światowe środowisko piłkarskie zostało rozgrzane do czerwoności. Powodem był szalony plan, ogłoszony przez prezesa FIFA Gianniego Infantino. Głównodowodzący światowego futbolu zaproponował... "sprywatyzowanie" największych imprez piłkarskich, organizowanych pod szyldem FIFA.

Pomysł ten momentalnie zawetowała jedna z największych kontynentalnych federacji piłkarskich - UEFA. Europejski podmiot zapowiedział nawet możliwość bojkotu przyszłej edycji mundialu, jeśli FIFA rzeczywiście powołałaby do życia projekt FIFA Forward Enterprise. Do buntu szybko przyłączyły się także inne światowe federacje, takie jak CONCACAF czy AFC.

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia Gianni Infantino oficjalnie ogłosił zawieszenie pomysłu "prywatyzacji" największych futbolowych imprez świata. Tym samym przyznał się on do kompletnej klęski swojej wątpliwej moralnie inicjatywy, która w założeniach niszczyłaby ideę futbolowej rywalizacji.

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Wspomniane oświadczenie spotkało się z natychmiastową reakcją całego piłkarskiego świata. Środowisko sportowe odetchnęło z ulgą, jednocześnie wbijając masę szpilek pod adresem prezesa FIFA.

Nie musieliśmy również długo czekać na reakcję przedstawicieli UEFA, która jako jedna z pierwszych potępiła ideę FIFA Forward Enterprise. Europejska federacja futbolowa wydała w tej sprawie dość jednoznaczny komunikat.

- UEFA z zadowoleniem przyjmuje decyzję FIFA o wycofaniu swojego planu sprzedaży udziałów w rozgrywkach - w tym w Pucharze Świata - w ręce prywatne. [...]. UEFA dziękuje wszystkim kibicom, ligom, klubom, zawodnikom, osobom fizycznym, stowarzyszeniom i konfederacjom, które sprzeciwiły się temu programowi, a także wielu premierom, głowom państw i komentatorom, którzy pokazali Prezydentowi FIFA, że piłka nożna nie jest na sprzedaż - możemy przeczytać na oficjalnej stronie europejskiej federacji.

Na tym nie kończy się jednak stanowisko UEFY. Europejski podmiot postanowił bowiem pójść za ciosem, wytaczając dosadny apel w kierunku całej piłkarskiej społeczności.

Nie możemy tak dalej postępować, stosując tajne plany w przyspieszonych ramach czasowych, przygotowywane przez osoby bez twarzy i przynoszące wątpliwe korzyści grze. Musimy zidentyfikować osoby stojące za tym procederem i pociągnąć je do odpowiedzialności

Od pewnego czasu relacje pomiędzy władzami FIFA i UEFA nie należą do najlepszych. Jednym z wyraźnych punktów zapalnych była interwencja mająca na celu zawieszenie czerwonej kartki zawodnika Stanów Zjednoczonych, do której doszło podczas tegorocznego mundialu. Wówczas UEFA również w stanowczy sposób potępiła działania światowej federacji futbolu, jako ingerencję w integralność oraz prawomocność zasad piłki nożnej.

Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksander Ceferin, prezes UEFA Giuseppe Maffia AFP

Gianni Infantino, prezes FIFA Eduardo Verdugo East News





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