Uderzył kolegę w środku meczu. Bezczelnie przyznał: „Gram tylko dla kasy”

W 2010 roku Kamerun przegrał wszystkie trzy mecze na mundialu w RPA. Kompromitacja i wstyd, a przecież miało być zupełnie inaczej. Turniej w Afryce odbywał się w 20. rocznicę jednego z największych sukcesów kameruńskiej piłki - dotarcia do ćwierćfinału mistrzostw we Włoszech w 1990 roku.

Federacja nie zamierzała pozwolić sobie na drugą z rzędu tak poważną wpadkę. Sięgnięto po doświadczonego trenera, Volkera Finkego, który miał wprowadzić do zespołu żelazną dyscyplinę. W eliminacjach do mundialu wszystko wyglądało dobrze - Kamerun przeszedł je niemalże bez porażki, musiał uznać wyższość rywala tylko raz, kiedy przegrał z Libią. Na powrót z reprezentacyjnej emerytury udało się namówić także Samuela Eto’o, który w 2013 roku postanowił skończyć z kadrą. Zgodził się jednak na swój last dance w Brazylii.

Awantura o premie w reprezentacji Kamerunu

Mundial 2014: Rękoczyny wewnątrz zespołu

Po meczu agresywny zawodnik starał się tłumaczyć. W rozmowie z angielską telewizją argumentował, że Moukandjo regularnie tracił piłkę, a kiedy Assou-Ekotto zwracał mu uwagę, ten reagował złością. Na niewiele się to jednak zdało. Lewy obrońca nie zagrał w ostatnim meczu turnieju (porażka 1:4 z Brazylią), a później nie wrócił już do kadry.

Benoit Assou-Ekotto nie lubi futbolu

Z rozbrajająco szczerością mówił też o tym, co najczęściej pozostaje tabu. - Gram tylko dla kasy. Wszyscy to robimy, a ci, którzy przekonują, że jest inaczej, są hipokrytami. Przecież to jasne, że pierwsze, o czym myślimy, to pieniądze - tłumaczył zawodnik.