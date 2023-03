Początek należał zdecydowanie do Anglii. W 12. minucie Jude Bellingham zmusił Gianluigi Donnarummę do wielkiego wysiłku, bramkarz PSG przeniósł jednak piłkę nad bramką. Po rzucie rożnym, który nastąpił po tej akcji piłka doszła do Harry’ego Kane’a, który mocno strzelał, a dobitkę skutecznie wykończył Declan Rice.