Udany jubileusz Kane'a, drugie zwycięstwo Anglików pod wodzą nowego selekcjonera

Lee Carsley we wtorek poprowadził reprezentację Anglię po raz drugi. Po tym, jak w debiucie jego drużyna pokonała Irlandię, czekał ją domowy pojedynek z Finlandią .

Finowie zaczęli bez kompleksów, ale Anglicy z czasem odzyskali rezon

Spadek do dywizji B Ligi Narodów nie mógł być dla reprezentacji Anglii prosty. "Synowie Albionu" szybko odnaleźli się jednak w nowych realiach i w debiucie Lee Carsleya pokonali Irlandię (2:0). Kilka dni później podejmowali u siebie Finlandię, a goście rozpoczęli spotkanie zupełnie bez kompleksów. Często odnajdywali się na wrogiej połowie, ale ich akcjom brakowało precyzji w kluczowych momentach. Gospodarze rozkręcali się długo, ale w 21. minucie wreszcie dał o sobie znać Harry Kane. Kapitan Anglików, rozgrywający we wtorek swoje setne spotkanie dla kadry narodowej, oddał mocny strzał z dystansu, z którym poradził sobie jednak Lukas Hradecky. Po chwili napastnik Bayernu Monachium skierował głową piłkę do bramki po świetnym dośrodkowaniu Bukayo Saki, ale arbiter - po analizie VAR - dojrzał niewielkiego spalonego i nie mógł uznać gola.